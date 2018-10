Antidoping, Gustavo Savino riconfermato nel Comitato tecnico sanitario del Ministero

Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena, è stato riconfermato all’interno del Comitato tecnico sanitario (Cts) del Ministero della Salute. In particolare, Savino, designato dalla Conferenza Stato‐Regioni, è stato chiamato a dare il proprio contributo per i prossimi tre anni nella Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Un riconoscimento che premia non solo il professionista ma tutta l’attività di prevenzione, promozione e tutela della salute svolta quotidianamente a Modena, sede del Centro regionale Antidoping. Il Centro promuove attività di formazione e informazione sul tema della salute nella pratica sportiva: ogni anno incontra oltre duemila soggetti, a partire dalle scuole, in cui è possibile fare prevenzione primaria, per arrivare alla consulenza ai professionisti delle società sportive di tutta la Regione, affiancandole anche a livello burocratico. Il materiale informativo e le pubblicazioni del Centro sono reperibili sul sito www.positivoallasalute.it, portale in cui è presente anche un servizio di counselling online su farmaci e salute.

Oltre a questa opera di formazione e informazione, il Centro regionale Antidoping svolge controlli di laboratorio su oltre cento atleti, non di carattere sanzionatorio ma a tutela della salute, e un’attività di ricerca, che oggi si concentra sulla valutazione scientifica sugli effetti della criosauna, pratica molto utilizzata dagli atleti per abbattere i tempi di recupero.

Il Comitato tecnico sanitario è un organismo collegiale, articolato in più sezioni, che fornisce supporto al Ministero attraverso l’espressione di pareri tecnici di esperti, in ambiti specifici di competenza dell’Amministrazione: oltre al doping, sangue, ricerca, dispositivi medici, pubblicità sanitaria, biotecnologie, lotta all’Aids, terapia del dolore, adeguamento delle strutture sanitarie.