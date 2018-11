Hera. Interruzione interruzione del servizio idrico in zona Morane 

Proseguono celermente i lavori sulla rete idrica, in via Morane. Domani, giovedì 29 novembre, i tecnici Hera provvederanno ad allacciare le utenze di via de’ Polli alla nuova tubatura che è stata posata proprio in via Morane, nell’ambito di un progetto più ampio, finalizzato ad aumentare la portata idrica alla zona e al centro storico, con ulteriore miglioramento del servizio.

Per poter svolgere l’intervento sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua, dalle 8 alle 18 circa, a un numero stimato e complessivo di 200 utenze residenti nelle vie de’ Polli, Pieve di Cadore, Palmanova. Gli interessati sono stati preventivamente avvertiti attraverso avvisi e con il servizio gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che questo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua . Attualmente le modifiche alla viabilità già in essere rimangono confermate, così come i tempi del cantiere, il cui termine è fissato per la metà di dicembre.