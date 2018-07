Definita la regia di "Ferrari", il film sul Drake con Robert De Niro

Dopo mesi di grande fermentoda parte di Hollywood intorno alla figura di Enzo Ferrari, tardano ad arrivare conferme circa i due film in produzione che dovrebbero vedere la città di Modena protagonista dei set. Da un lato c'è il progetto di Michael Mann che prevede un biopic su un Drake 50enne, dall'altro il film prodotto da Robert De Niro, del quale però si conosce davvero poco a livello di trama e focus.

L'inizio delle riprese del lavoro di Mann erano previste addirittura per il 2016, con tanto di visita in città del regista e del protagonista designato Christian Bale. Qualcosa però si è inceppato, a partire dalla defezione dello stesso Bale e dalla probabile sostituzione con Hugh Jackman. Dagli studi californiani non sono più trapelate novità circa l'effettiva realizzazione del film, nonostante il progetto fosse già ad uno stadio avanzato.

Le voci hollywoodiane delle ultime settimane hanno riportato in auge il film di De Niro, che secondo quanto divulgato pubblicamente ormai tre anni fa intende coprire l'epopea del Commendatore dal dopoguerra fino agli anni '80. A quanto pare - lo riporta il sito Deadline.com - ora sarebbero stati confermati i nomi del regista e dello sceneggiatore che lavoreranno per Tribeca, la casa di produzione di De Nniro. La scrittura è infatti in corso da parte di Christopher Wilkinson, mentre la Regia è affidata a Barry Levinson. Quest'ultimo vanta una lunga collaborazione on De Niro, con il quale ha firmato pellicole di grande successo come Sleepers, Sesso&Potere e The Wirzard of Lies, senza dimenticare un autentico capolavoro come Rain Man.