Hewo ricorda il presidente dell’Etiopia: “Dolore per la scomparsa di Girma Wolde Giorgis”

Hewo Modena, l’associazione onlus con sede a Maranello che opera in Etiopia ed Eritrea, ricorda Girma Wolde Giorgis, Presidente della Repubblica federale democratica dell’Etiopia dal 2001 al 2013 e Presidente dell’HEWO in Etiopia dal 2001 a oggi, scomparso lo scorso 15 dicembre.

“Girma venne in Italia su nostro invito per partecipare al Tavolo della Pace di Perugia, ospite della Regione Emilia Romagna nel 2000 - ricordano i volontari dell’associazione - fece visita a Maranello e si incontrò con molti di noi volontari. Tutt’ora ricordava con simpatia la sua visita alla Ferrari e la cena con noi. Dopo pochi mesi fu eletto Presidente della Repubblica. Ad ogni nostra missione ha ricevuto noi volontari prima nel palazzo presidenziale e poi nella sua residenza di rappresentanza. Con lui abbiamo messo in piedi e portati avanti tutti i progetti i servizi dell’Hewo verso i bambini, gli ammalati e i poveri dell’Etiopia nei nostri centri di Quihà e di Garbo."

Continua: "Abbiamo appreso con dolore della sua scomparsa: siamo molto legati al Presidente del quale abbiamo potuto apprezzare la grande umanità e dedizione al popolo, a partire dai più poveri e dai più deboli. Ricordiamo tutti i cordiali incontri con lui in occasione delle nostre missioni in Etiopia e quante volte abbiamo accolto i sui consigli per il buon andamento dei servizi dell’HEWO in favore dei bambini, dei malati e dei più poveri di Quihà e di Garbo. Il Popolo dell’Etiopia perde un grande Presidente e un uomo che ha saputo essere sempre al servizio del suo popolo. Le nostre condoglianze e il nostro abbraccio ai suoi famigliari e a tutti quelli che gli hanno voluto bene”.