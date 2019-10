Hospice di Castelfranco Emilia: Svelata la nuova struttura

Inaugurato questo pomeriggio l’Hospice di Castelfranco Emilia. Pienamente inserito nella Casa della Salute “Regina Margherita”, l’Hospice nasce come luogo di assistenza, accogliente e confortevole, a supporto delle persone con patologie neoplastiche e croniche in fase avanzata e progressiva, con una sintomatologia che ha un significativo impatto sulla qualità di vita sia dell’ammalato che del nucleo familiare.

Attraverso un’assistenza personalizzata e multidisciplinare garantisce le migliori cure possibili in risposta non solo ai bisogni fisici, ma anche psicologici, spirituali, relazionali. L’obiettivo primario, infatti, è il miglioramento della qualità di vita, attraverso il controllo del dolore e degli altri sintomi, tenendo conto delle necessità della persona ammalata e della sua famiglia.

“Questa struttura integra, amplia e migliora la rete dei servizi territoriali dell'Azienda USL di Modena – ha osservato il Direttore generale Antonio Brambilla – portando vicino ai cittadini un luogo accogliente e confortevole, che offre non solo assistenza medica e infermieristica, ma supporto e accompagnamento in un momento di particolare fragilità, con l'obiettivo di prendersi cura sia del paziente che dei familiari e caregiver, in modo personalizzato e multidisciplinare. L’Hospice di Castelfranco è un’opera di rilievo per tutta la provincia di Modena e che accrescerà l’offerta di assistenza all’interno della rete sanitaria provinciale”.

Dotato di 15 posti letto, dopo un cantiere durato 16 mesi, l’Hospice di Castelfranco Emilia dispone di un’ampia e luminosa zona relax con tisaneria, tv, cucina e salotto; vi sono poi gli ambienti di supporto all’assistenza, per un totale di 840mq, cui si aggiungono gli spazi esterni, con il grande parco storico di cui ospiti e familiari possono liberamente usufruire.

La collocazione dell’Hospice all’interno della Casa della Salute permette la collaborazione con tutti gli altri servizi distrettuali per soddisfare i bisogni complessi e articolati degli ospiti; la Casa della Salute inoltre sostiene e favorisce il volontariato, il coinvolgimento attivo dei cittadini e la creazione di una rete di sostegno intorno alla persona ammalata e alla sua famiglia. In questa logica, anche all’interno dell’Hospice il volontariato sarà presente per offrire un ulteriore supporto a professionisti sanitari, pazienti e famiglie.

Il grande cantiere – 2300mq complessivi l’area interessata – prosegue ancora: dopo l’inaugurazione del blocco operatorio e dell’Hospice, sarà la volta del nuovo Ospedale di Comunità, per completare l’arricchimento quantitativo e qualitativo dell’offerta di assistenza a Castelfranco Emilia e sull’intera rete della sanità provinciale.

Al taglio del nastro erano presenti, accanto al Presidente Bonaccini e al Direttore generale dell’Azienda USL di Modena Antonio Brambilla, il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano e tutte le Istituzioni locali, i rappresentanti dei cittadini, la Fondazione di Modena e l’Associazione di Promozione sociale La San Nicola che hanno contribuito alla realizzazione della nuova struttura, la Direttrice del Distretto Antonella Dallari insieme ai professionisti sanitari.