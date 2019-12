I “Progetti del cuore” realizzano un mezzo per i cittadini di Castelfranco Emilia

Si è tenuta Giovedì 19 Dicembre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, per l’inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per i cittadini di Castelfranco Emilia. In questa occasione i “Progetti del Cuore”, avviati qualche tempo sul nostro comune, rendono disponibile da oggi un nuovo mezzo di trasporto per le persone anziane e diversamente abili per garantire ai cittadini il servizio di trasporto sociale gratuito per una durata di due anni, durante i quali il servizio sarà garantito e gestito in maniera integrale: dall’allestimento del mezzo per il trasporto disabili, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).

Quest’anno a ricevere il mezzo sarà l’Associazione A.M.A. Madonna Degli Angeli, che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto dei cittadini diversamente abili e in stato di necessità. Da sempre A.M.A. si occupa di aiutare le persone in difficoltà del territorio, come anziani, disabili o malati che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. Il progetto è stato presentato Giovedì 19 Dicembre presso la sede dell’Associazione A.M.A. in via Solimei 19 Castelfranco Emilia.

"Il mezzo di trasporto per disabili verrà utilizzato nel comune di Castelfranco Emilia e nelle zone limitrofe – specifica - il Presidente Budriesi Gianni, effettuerà servizi di trasporto di ragazzi diversamente abili per esigenze varie e, in particolare, offrirà un servizio di accompagnamento scolastico e verso centri diurni. Alla cerimonia sarà presente tutta l'Associazione. Siamo molto contenti di questa collaborazione avviata con ‘’Progetti del Cuore’.

E' stato grazie alla partecipazione della attività locali che si è potuta garantire l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende che hanno aderito, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno potuto sostenere e aiutare i membri più fragili della comunità.