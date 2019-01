Ristrutturazione terminata, oltre 500 animali al Canile Intercomunale

Oggi il Canile Intercomunale di Modena inaugura formalmente gli interventi di ristrutturazione terminati di recente, oltre ad ospitare una speciale festa della Befana. Coordinati dal Comune, i lavori, del valore di circa 195 mila euro (Iva esclusa), hanno riguardato la sostituzione della recinzione interna per renderla più resistente e sicura; il rifacimento della pavimentazione nei box dei cani; la realizzazione di un nuovo impianto elettrico per illuminare i box, con partenza da un nuovo quadro elettrico e una nuova polifera interrata; il rinnovamento della pompa dell’acqua. L’intervento ha completato quello già realizzato nel 2016, grazie al lascito della signora Antonietta Amato, che aveva interessato le strutture prefabbricate dei box, l’area di sgambamento, i marciapiedi e i camminamenti, i cancelli pedonali.

Nel Canile intercomunale di Modena, che serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera, risiedono in media 120 cani. Da gennaio a novembre 2018 (il dato definitivo di dicembre deve ancora essere elaborato, ma i numeri sono comunque in linea con quelli del 2017) sono entrati 543 animali, una quarantina dei quali per rinuncia da parte del proprietario; le adozioni sono state 122 e 373 i cani resi ai proprietari.

Sono molte le attività effettuate nel corso del 2018 dagli operatori della cooperativa Caleidos, che gestisce il canile, con i volontari del Gruppo Argo. Tra queste: i corsi di educazione di base per la corretta gestione del proprio animale che si sono svolti al parco XXII Aprile con un educatore cinofilo. In canile è attivo lo sportello zooantropologico che fornisce risposte sui problemi che cittadini e adottanti possono incontrare nella relazione con il loro cane; si effettuano percorsi didattici per le scuole primarie e secondarie di primo grado ed è possibile effettuare adozioni a distanza. Prosegue, inoltre, il progetto proposto dalla Lav per il recupero di cani con problemi comportamentali che segue un approccio innovativo basato sui segnali e sui tempi dell'animale stesso. Al momento sono coinvolti circa 40 cani e per molti di loro sono migliorate le condizioni di gestione all'interno del canile e si sono calmati alcuni comportamenti di stress. Alcuni, considerati inizialmente non adottabili, hanno superato i loro disagi e sono riusciti a trovare una nuova famiglia nella quale si sono inseriti senza troppe difficoltà.