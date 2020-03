Le idee per il weekend a Modena e provincia (ai tempi del coronavirus)

1 - #LACULTURANONSIFERMA. Un grande palcoscenico virtuale, con concerti, spettacoli, eventi, visite virtuali ai musei, reading in biblioteca, film, documentati e interviste ai protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo. Venerdì 13 marzo prende il via la striscia quotidiana #laculturanonsiferma, di cui si può fruire gratuitamente sulle piattaforme regionali EmiliaRomagnaCreativa e Lepida Tv e al canale 118 del digitale terrestre.

2 - VISITARE MODENA E DINTORINI (DAL DIVANO DI CASA!). In occasione di questo periodo in cui tanti modenesi sono a casa secondo quanto previsto dai decreti del Governo, c'è anche più tempo per scoprire al meglio la propria città e il territorio modenese senza dover uscire di casa. Si direbbe un'impresa impossibile... ma sono ben 5 i modi per portarla a termine.

3 - SERVIZI DI CONSULTAZIONE ONLINE DELLE BIBLIOTECHE. Quando si ha tempo a disposizione la lettura è una delle cose più piacevoli, abbiamo infatti già affrontato l'argomento in un post dedicato a consigli di lettura modenesi, ma anche le Biblioteche fanno loro parte. Infatti è possibile oggi leggere migliaia di libri rimanendo a casa grazie alla Biblioteca Digitale.

4 - GRUPPO RICETTE MODENESI. Un'altra idea molto simpatica è quela di rimettersi alla prova con i fornelli, non che questo sia passato come moda, ma quando si ha più tempo e si ama cucinare, si ha più piacere a farlo. La tradizione modenese è certamente ricca di ricette tradizionali, ma esiste un gruppo facebook con quasi 14 mila iscritti dove ci si scambia ricette, si chiama Ricette Modenesi.