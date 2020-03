Il grazie degli operatori AUSL alla solidarietà dei modenesi

Pizze, dolci, tramezzini, gelati e anche tanti, tantissimi striscioni e bigliettini di incoraggiamento. Non si fermano le azioni di solidarietà che i cittadini modenesi rivolgono a tutti gli operatori dell’Azienda USL, presenti su tutto il territorio provinciale, in questo periodo di crisi legato all’emergenza da Covid-19.

In questi giorni infatti sono tanti i cittadini ed esercenti che si sono prodigati per far arrivare alla sede dell’AUSL di Modena un “pensiero” gustoso per ristorare gli animi di chi è in prima linea per l’emergenza in corso.

Il ringraziamento a tutti coloro che stanno dando un contributo non si è fatto certo attendere e sulla pagina Facebook dell’Azienda Usl è comparso questa mattina un post per esprimere gratitudine a tutti quanti.

“In questi- racconta il portavoce dell’Azienda USL- giorni gli operatori degli ospedali della provincia stanno ricevendo pizze, gelati, tramezzini, strie e tanto altro ottimo cibo per una pausa ristoratrice. Un abbraccio e un grazie sentito da parte di tutti agli esercenti che si sono prodigati per rendere un po' più dolce l'enorme impegno che l'emergenza richiede Il senso di comunità, insieme alla prevenzione e al rispetto delle indicazioni delle istituzioni, è l'arma in più per sconfiggere questo virus”

