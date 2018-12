Dopo anni si accendono i fari per illuminare il Tempio Monumentale

Dalla serata di venerdì 14 dicembre 2018 la chiesa del Tempio Monumentale ai Caduti in Guerra è illuminata da 4 potenti fari. Dopo una serie di richieste e segnalazioni dell'associazione Via Piave & Dintorni già dal 2015, anno in cui venne modificata l'illuminazione pubblica del piazzale Natale Bruni con i fari a led, l'Amministrazione Comunale, di concerto col gestore Hera, ha effettuato studi illuminotecnici per quantificare, sia da un punto di vista tecnico che economico, l’intervento di inserimento fari/lampade che dona da oggi il giusto riconoscimento al monumento voluto dal Vescovo Natale Bruni e di cui festeggeremo nel 2019 i 90 anni della posa della prima pietra.

Si aggiunge, inoltre, un elemento in più all'illluminazione generale della piazza. Via Piave & Dintorni, a nome dei residenti e operatori della Zona Tempio, esprime "il proprio ringraziamento all'Amministrazione Comunale e al gestore Hera per aver ritenuto le nostre richieste pertinenti e fattibili, accendendo una luce in più sul nostro quartiere".