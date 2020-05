Fiorano, imbrattata nella notte la vetrina del circolo del Partito Democratico

Questa mattina gli esponenti del Pd di Fiorano Modenese hanno trovato una brutta sorpresa all'apertura della sede del circolo, lungo via Statale Est. Ignoti hanno infatti imbrattato la vetrata con una bomboletta spray di colore rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono sinceramente dispiaciuta per questa scritta, perché non si tratta di una semplice goliardata, è chiaro che le bandiere del PD non sono passate inosservate e per questo la vetrata è stata presa di mira - spiega Monica Lusetti, segretaria del circolo fioranese intitolato a Martin Luther King - Non è semplice maleducazione di ragazzini. Io penso a chissà cosa sentono in casa o leggono sui social per arrivare a fare una cosa del genere. Ringrazio di cuore chi ha pulito la scritta (un cittadino non iscritto né simpatizzante, che nemmeno conosco). Questo “messaggio” ci sprona a lavorare ancora di più per la nostra società, affinché nessuno sentirà più la necessità di imbrattare con scritte offensive, un piccolo posto che vuole essere luogo di democrazia. Spero che un giorno gli autori del fatto sentiranno il bisogno di confrontarsi civilmente nel pieno rispetto del pensiero personale di ognuno, senza doversi nascondere dietro ad una scritta fatta di notte con una bomboletta".