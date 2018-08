San Faustino, un impianto fotovoltaico per il Centro sociale anziani e orti

Risparmio energetico e maggiore efficienza per il Centro sociale anziani e orti di San Faustino, che conta circa ottocento soci, grazie al nuovo impianto fotovoltaico collocato sul tetto del centro.

L’installazione, curata dal settore Ambiente del Comune di Modena e appena conclusa, è stata effettuata nell’ambito del contratto di servizio per la gestione di energia e calore sottoscritto dall’Amministrazione comunale con Ase-Sinergie, azienda del gruppo Hera, che prevede anche investimenti per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale.

L’impianto fotovoltaico installato agli Orti di San Faustino, che ha una potenza di 5 kW, servirà in particolare a fornire energia per alimentare la pompa del pozzo per l’irrigazione a beneficio dei trecento orti del centro.