Sassuolo, taglio del nastro per il nuovo parcheggio Unicredit

E’ stato inaugurato oggi e contestualmente riaperto al pubblico, il parcheggio situato tra via Radici in Piano e viale Marconi, più comunemente noto come “Parcheggio UniCredit” oggetto di lavori di sistemazione iniziati alla fine del mese di Febbraio. Alla presenza del Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, del Regional Manager Centro Nord UniCredit Andrea Burchi, dei tecnici e della Giunta comunale, è stato restituito alla città un parcheggio che conta 206 posti auto complessivi, di cui cinque per diversamente abili e una decina riservati alla banca, per una superficie di 5.200 mq.

L’intervento di riqualificazione è stato reso possibile grazie all’accordo, sottoscritto lo scorso anno, con il quale UniCredit ha concesso per quindici anni l’uso gratuito dell’area. I lavori, iniziati alla fine di febbraio ed ultimati nei giorni scorsi, hanno consentito di realizzare complessivamente 206 posti auto di cui 5 per diversamente abili e una decina riservati per l'Istituto di Credito. Per favorire un più ampio utilizzo 13 posti auto sono stati destinati ad un uso con disco orario a novanta minuti. La riorganizzazione tuttavia non ha modificato le posizioni di accesso e recesso al parcheggio poste su via Radici in Piano.

Le opere, per entrare più nel dettaglio, hanno riguardato la realizzazione dei sotto servizi, la risagomatura del piazzale, la posa dei cordoli stradali, dell’asfalto, la segnaletica orizzontale e verticale, oltre all’ impianto di illuminazione di ultima generazione con 12 pali e 21 corpi illuminanti a Led e 11 telecamere di video sorveglianza collegate, come il resto della rete, con la centrale di controllo della Polizia Municipale.L’intervento è stato realizzato dall’amministrazione comunale e SGP che ne ha curato la progettazione e direzione lavori. La spesa complessiva è stata di 230.000 €

“Una riqualificazione – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni - che non solo va a sistemare un’area alle porte del centro da tempo oggetto di interventi tampone non risolutivi, sulla quale l’Amministrazione comunale non aveva titolo d’intervento prima della firma della convenzione di quindici anni, ma che va anche nella direzione di una maggiore sicurezza e di un presidio più efficace in una zona, a ridosso della stazione dei treni per Modena, spesso teatro di microcriminalità ed accattonaggio. Per questo motivo ringrazio UniCredit che, con la firma della convenzione che ci ha permesso d’intervenire, ha dimostrato non solo disponibilità ma anche la volontà per noi indispensabile di essere parte attiva di un tessuto sociale che affronta le difficoltà con l’obiettivo di risolverle”.

“In UniCredit siamo convinti che, come Banca, dobbiamo contribuire allo sviluppo delle comunità in cui siamo attivi – afferma Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit -. Non vogliamo essere solo finanziatori, ma anche protagonisti e facilitatori dei cambiamenti positivi nella nostra società. Perché è anche questo un modo concreto di essere vicini ai nostri clienti. Siamo quindi molto felici di aver partecipato, in accordo e in sinergia con il Comune, a questa iniziativa di riqualificazione urbana. Un intervento che permetterà ai cittadini di usufruire di un’ampia area di parcheggio curata e sicura”.