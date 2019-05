Inaugura la rinnovata area verde in fondo a Viale Gramsci

Inaugura sabato 4 maggio, dalle 15, con una merenda insieme per tutte le famiglie, la nuova area verde di viale Gramsci che contiene un campetto da calcio e un campo da basket attrezzati, due nuove aree giochi, un’area cani. L’apertura ufficiale del nuovo parchetto, posto al capolinea dell’autobus 7, ampliato con l’acquisizione dell’area verde confinante per un’estensione complessiva di 7 mila metri quadrati, è organizzata in collaborazione con il Quartiere 2, l’associazione Città sicura e le associazioni del Quartiere.

I lavori di riqualificazione dell’area, partiti lo scorso autunno, hanno richiesto un investimento di 250 mila euro e sono stati realizzati nell’ambito del progetto dell’ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena “Coprogettare e cogestire la sicurezza in area degradate” cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione, curato dai tecnici comunali, sono stati realizzati anche un nuovo impianto di illuminazione a led che copre l’intero perimetro dell’area e una nuova recinzione che sostituisce quella precedente, ormai danneggiata. L’area che era già destinata a parco è stata portata allo stesso livello di quella nuova; l’area destinata ai bambini della scuola d’infanzia è stata spostata in una zona più idonea e più facile da controllare, riducendo il tragitto necessario per raggiungerla. Le due nuove aree giochi sono state pensate per bambini e ragazzi di età differente: una con giochi adatti dai 2 ai 6 anni e l’altra con giochi più adatti ai ragazzini fino ai 12, oltre ai campi da calcetto e da basket. Infine, è stata realizzata a ridosso della tangenziale una nuova area cani di circa 1500 metri quadrati raggiungibile con un pedonale illuminato.