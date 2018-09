Inaugurato il campo da calcio in sintetico al Roccavilla di Spezzano

Il sindaco Francesco Tosi per il Comune di Fiorano Modenese e il presidente Michele Iacaruso per la Scuola Calcio dell’Ac Fiorano e dell’Junior Fiorano, oggi, sabato 15 settembre 2018, hanno accompagnato la ragazza che ha tagliato il nastro al nuovo campo sintetico del Parco Roccavilla di Crociale. In campo erano già schierate le squadre che si sono poi disputate il torneo ‘La Baita’,’ rivolto alla categoria Baby 2010 a 5 con in campo Junior Fiorano, Crespocalcio, V. Ancora, Maranello nel girone A; J. Fiorano, Ac Modena, Terra dei Castelli e A. Cdr nel girone B.

La realizzazione del campo in erba sintetica ha comportato a base d’asta un preventivo di spesa di 121.000 euro e 120 giornate di lavoro. Potrà ospitare partite di calcio a 7 e calcio a 5.

Alla inaugurazione erano presenti il parroco di Spezzano Don Paolo Orlandi, il vicesindaco Morena Silingardi, gli assessori comunali Riccardo Amici, Davide Branduzzi e Monica Lusetti, il consigliere Alessandro Reginato.

Il sindaco ha annunciato a giorni la firma del rogito per l’acquisto del ccampo di calcio di Ubersetto, oggi della Curia, da dotare di terreno sintetico.

Il patrimonio comunale di campi di calcio sarà, dopo l’acquisizione di Ubersetto, di un campo di calcio in sintetico allo Stadio Graziano Ferrari, insieme ad un campetto d’allenamento e di due campi coperti per il calcetto; un campo allo Stadio Cuoghi, un campo con tribuna allo Stadio Sassi, il campo in sintetico oggi inaugurato a Crociale e la struttura della parrocchia di Spezzano con il campo in sintetico inaugurato pochi giorni fa e gestito dal Gs Spezzanese.