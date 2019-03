Inaugurato il Fablab Junior di Casa Corsini a Fiorano Modenese

Si è svolta ieri, 9 marzo, la cerimonia d’inaugurazione del FabLab Junior di Casa Corsini a Spezzano, il nuovo spazio di innovazione e creatività per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, il primo in Regione, realizzato dal Comune di Fiorano Modenese, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Francesco Tosi, il consigliere regionale Luca Sabattini, il presidente di System Ceramics Franco Stefani e Stefano Maffei, professore ordinario della Scuola del Design del Politecnico di Milano. Don Paolo Orlandi, parroco di Spezzano ha benedetto i locali di Casa Corsini.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti gli amministratori di Fiorano Modenese, il vicesindaco di Sassuolo, il parroco di Fiorano, i rappresentanti delle forze dell’ordine del Distretto e diversi esponenti del mondo imprenditoriale modenese che, insieme a tante famiglie con bambini e ai ragazzi delle scuole hanno poi visitato lo spazio destinato al FabLab Junior.

Il FabLab Junior è un laboratorio d’innovazione, dove imparare, giocando con le nuove tecnologie, realizzato dal Comune di Fiorano Modenese, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il primo totalmente pubblico in Regione. Uno spazio dove apprendere, con kit di elettronica e robotica, a usare inchiostro conduttivo e schede elettroniche, realizzare app, programmare, utilizzare stampanti 3D.

Con il suo insieme di caratteristiche, il FabLab Junior si propone come esperienza unica e innovativa a livello regionale: è una struttura pubblica permanente, appositamente progettato e realizzato per la fascia d’età 6–14 anni, che nasce fuori dal mondo scolastico, ma che è in grado di dialogare con la scuola; che agisce in sinergia con un FabLab adulti attivo e vitale, situato sempre a Casa Corsini; che propone formazione per educatori ed insegnanti e che organizza con continuità laboratori di STEAM Education (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) per bambini e ragazzi.

Nelle prossime settimane sono previsti laboratori gratuiti, per i quali è necessaria l’iscrizione (ad un solo laboratorio) telefonando allo 0536 833190 oppure scrivendo a info@casacorsini.mo.it.

