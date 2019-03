Riqualificazione ormai al termine, cerimonia per la ricollocazione del busto di Mazzini

“È così che vogliamo Modena, più bella, più attraente, più aperta e più viva”. Lo ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli concludendo oggi, domenica 10 marzo, l’intervento in piazza Mazzini dove è stato scoperto il busto in bronzo del patriota italiano, protagonista e ispiratore del Risorgimento, ricollocato nella nuova posizione di fronte alla Sinagoga. In piazza si stanno svolgendo i lavori di riqualificazione e quell’area è già praticamente terminata.

Muzzarelli ha ricordato la figura di Giuseppe Mazzini nel 147° anniversario della morte e, in particolare, il suo richiamo al senso del dovere e l’invito a coltivare grandi ideali di fratellanza che oggi, ha affermato il sindaco, trovano innanzitutto risposta in “un’Europa più vicina ai popoli, capace di riprendere a crescere e a creare occupazione, con uno sviluppo rispettoso dell’ambiente, riducendo le drammatiche diseguaglianze che dividono il pianeta”.

Alla cerimonia, accompagnata dalla note della banda cittadina, ha partecipato anche la presidente del Consiglio comunale Francesca Maletti e i rappresentanti dell'Associazione mazziniana italiana.

L’intervento di riqualificazione prevede la pavimentazione della piazza in lastre di granito, la riorganizzazione del verde pubblico, il rifacimento di reti e illuminazione pubblica a cura di Hera e una lama d’acqua di fronte alla Sinagoga, a richiamare la presenza di canali sotterranei. Il busto in bronzo è quello realizzato nel 1974 ma è stato collocato su un nuovo basamento, in marmo vicentino, proprio in corrispondenza della lama d’acqua che caratterizzerà quell’area della piazza al termine dei lavori.

Partiranno entro aprile, nel frattempo, i lavori per la realizzazione nell’ex Diurno della struttura di servizio per cittadini e turisti per un valore complessivo di 848 mila euro. La procedura di gara, infatti, si è conclusa nei giorni scorsi con l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Iter di Pesaro. Ora siamo nella fase dei controlli amministrativi.