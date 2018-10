Inaugurato un nuovo Punto Unico del Volontariato presso il Policlinico

Inaugurata oggi la nuova sede del Punto Unico del Volontariato al Policlinico di Modena. I nuovi spazi si trovano nell’area commerciale all’ingresso del campus su Via del Pozzo, e sostituisce la precedente, ricavata in un prefabbricato a fianco dell’ingresso 2. Uno spazio ampio e confortevole dove i volontari potranno accogliere i cittadini nel migliore dei modi. Alla cerimonia erano presenti il dottor Lorenzo Broccoli, Direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la dottoressa Maurizia Gherardi, Direttore della Comunicazione dell’AOU e referente per il Volontariato, Loris Piccinini, membro del gruppo di coordinamento dei PUV dell’AOU. All’interno della struttura è stata posta una targa in ricordo di Giulio Vaccari, scomparso nel maggio del 2017, fondatore dell’Associazione Vita che Rinasce, coordinatore del PUV e per anni uno dei più attivi motori dell’attività di sensibilizzazione condotta nelle scuole sulla donazione degli organi e una delle anime del premio.

Il PUV è uno spazio di incontro e di accoglienza in cui i volontari delle varie associazioni collaborano tra loro con l’obiettivo comune di dare aiuto ai pazienti, ai familiari e alle persone che accedono all’Ospedale. Il suo obiettivo è far conoscere attività̀ e interventi delle associazioni di volontariato in ambito sociale e sanitario offerti durante un ricovero ospedaliero, durante la dimissione o al domicilio del paziente (ad es.: supporto al paziente e famigliari, conforto, disbrigo di piccole pratiche amministrative, rete dei trasporti sanitari, ecc.), facilitare la conoscenza e l’accesso ai servizi ospedalieri, promuovere attenzione verso i temi della prevenzione anche attraverso la diffusione di materiali informativi sia cartacei che on-line.

Al progetto aderiscono 19 associazioni: AEER, AIHER, AIL, AISLA, AISTOM, ALICE, ALMAD, ANGELA SERRA, ANT, ANTEAS, ATC, AVO, BUONA NASCITA, CID, CILLA, CROCE BLU-AVPA, G.P.VECCHI, PARKINSON, SISM.

In entrambi gli ospedali, il Punto Unico del Volontariato ha una propria sede che è aperta dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9.00 alle 12.00. Per informazioni è possibile prendere contatto con i volontari. Al Policlinico si può chiamare lo 059 422 4256 o scrivere a puntovolontariato@aou.mo.it, all’Ospedale Civile si può chiamare 059 396 1205 oppur scrivere a puntounicovolontariato.nocsae@ausl.mo.it