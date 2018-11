Ospedale di Baggiora, operativa la nuova Risonanza Magnetica d'avanguardia

Dopo tre mesi di lavori, nel perfetto rispetto della tabella di marcia, la nuova apparecchiatura per risonanza magnetica da 1,5 tesla è stata installata nei locali dell’impianto RM dell’Ospedale Civile (Corpo 10 piano terra). La nuova apparecchiatura è stata acquistata grazie a un’importante donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e in collaborazione con l’Azienda USL di Modena che all’epoca della donazione, nel 2016, gestiva l’Ospedale Civile.

La nuova apparecchiatura per risonanza magnetica total body con campo magnetico 1,5T, MAGNETOM Aera, è dotata di magnete superconduttivo con gantry 70m ad elevate prestazioni in termini di gradienti e numero di canali di acquisizione. L’Apparecchiatura è particolarmente completa ed attrezzata per lo svolgimento di ogni tipo di indagine diagnostica, in particolare è dotata di applicativi software, sequenze e bobine per l’esecuzione di esami dei diversi distretti corporei (body), con applicazioni specifiche per esami vascolari, angiografici, cardiologici, neurologici avanzati con possibilità di esami per RM funzionale ed urologici per lo studio della prostata mediante l'utilizzo di sequenze di diffusione. È inoltre possibile estenderne utilizzo all'ambito senologico.

“La nuova apparecchiatura – commenta il Direttore Generale dell’AOU di Modena, dottor Ivan Trenti - è un altro passo per il rinnovamento tecnologico che riguarda l’Ospedale Civile di Baggiovara che nei prossimi mesi vedrà l’inaugurazione della Sala Operatoria Ibrida e della RM da 3 tesla. Ringrazio il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale dell’AUSL per avere iniziato l’acquisto”.

L’apparecchiatura è stata acquistata grazie alla donazione di 670.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. “Il diritto alla salute – dichiara il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – dipende dalla capacità delle strutture, pubbliche e private, di innovare metodi e strumentazioni per la cura delle malattie. Sono le nuove tecnologie in campo medico, assieme alla competenza e alla preparazione del personale, a garantire la qualità delle prestazioni e l’efficienza del sistema sanitario. È per questo motivo che la Fondazione ha voluto contribuire all’acquisizione della nuova apparecchiatura per la risonanza magnetica che consente al reparto di radiologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara di mantenere una posizione di eccellenza nell’ambito dei servizi sanitari regionali e nazionali”. Il Servizio Sanitario Nazionale ha investito 77.000 euro per la messa in opera. “La provincia di Modena si arricchisce con una tecnologia avanzata che sarà particolarmente utile per le diagnosi funzionali ed organiche delle patologie neurologiche – aggiunge Massimo Annicchiarico, Direttore Generale dell’Azienda USL, che all’epoca della donazione aveva in gestione l’Ospedale Civile – Siamo lieti di veder completata l’opera che avevamo iniziato, certi della possibilità che i vantaggi di questa tecnologia saranno fruibili da tutto il territorio provinciale”.

“La nuova apparecchiatura – ha precisato il dottor Vincenzo Spina, Direttore della Radiologia e dell’Impianto RM dell’Ospedale Civile di Baggiovara – è decisamente più evoluta tecnologicamente rispetto alla precedente anche se di analoga potenza di campo (1,5 Tesla), sia sotto il profilo dell'hardware che del software, in grado di assicurare prestazioni diagnostiche di elevata qualità. La maggiore velocità di acquisizione ed esecuzione dell'esame RM, la qualità delle immagini altamente più definita con miglioramento dell'accuratezza diagnostica, l'implementabilità allo studio di ulteriori distretti anatomici in primis nell'ambito urologico per la patologia prostatica ed in ambito cardiologico, il tutto con benefiche ricadute assistenziali. Altro aspetto importante è rappresentato dalle particolari caratteristiche di basso consumo energetico e dei gas criogeni del magnete con riduzione dei costi di gestione. Non ultimo sottolineerei, tra i vantaggi del nuovo magnete, il miglior comfort offerto al paziente e la possibilità di ampliare l'accessibilità anche a pazienti di grandi dimensioni corporee (grandi obesi) grazie ad un maggiore diametro del gantry o tunnel (cm.70 rispetto ai cm. 60 del precedente) così come a coloro che soffrono di claustrofobia".

“La nuova risonanza è il segno del rinnovamento tecnologico dentro alla valorizzazione del progetto Policlinico-Baggiovara, che oltre alla qualità dei professionisti e all’integrazione collaborativa, vede anche un potenziamento della ricerca e tecnologie – ha commentato Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena e Co-Presidente della CTSS – Grazie a Fondazione CRMO per il contributo, Asl ed AOU per impegno per una risposta sempre più alta ed in rete nel sistema ospedaliero provinciale per migliorare l’offerta sanitaria per tutti i cittadini della nostra provincia.”