Incendio ad un quadro elettrico, paura in un condominio di Formigine

Poco prima delle 14.30 di oggi si è sviluppato un incendio ad un quadro elettrico di un condominio, al civico 50 di via Pascoli, nel centro di Formigine. Le fiamme sono rimaste limitate al dispostitivo, ma si è generato parecchio fumo che ha risalito la tromba delle scale ed è entrato anche in qualche appartamento.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco con due squadre e il principio d'incendio è stato messo in sicurezza in un istante. I pompieri hanno poi areato i locali e tranquillizato i residenti in attesa che tutto il fumo si disperdesse. Alcuni anziani sono stati accompagnati fuori per precuazione, ma senza intossicazioni preoccupanti.

Sul posto anche il 118 e la Polizia Municipale. Nessun danno alla struttura.