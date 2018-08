Il paese dei terremoti cerca nuovi geologi, incentivi per l'iscrizione alla facoltà Unimore

Nell’ambito del Fondo Sostegno Giovani (FSG), Unimore sosterrà – grazie al contributo messo a disposizione dal Miur per la lauree di particolare interesse nazionale - gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale in Scienze Geologiche e della laurea magistrale in Scienze e Tecniche Geologiche. Ne beneficeranno tanto gli iscritti dell’anno accademico 2017/2018 che quelli del nuovo anno accademico 2018/2019.

“Gli incentivi e i premi di studio – commenta il prof. Mauro Soldati, Presidente dei 2 corsi di studio - sono destinati ai corsi di laurea in Geologia di Unimore con riferimento agli 'Interventi di sostegno alla formazione nelle scienze geologiche' previsti dalla Legge 5 Gennaio 2017. Si tratta di un esempio virtuoso di sostegno a corsi di laurea che mirano a formare professionisti nel campo dei rischi geoambientali e delle georisorse, di cui il nostro Paese ha grande necessità”.

Complessivamente l’ateneo disporrà di un finanziamento pari a 62.973,00 euro, ovvero 31.473,00 euro per finanziare gli incentivi in favore degli iscritti all’anno accademico 2017/2018 e 31.500,00 euro per quelli all’anno 2018/2019.

Non dovrà essere presentata alcuna domanda in quanto la selezione dei beneficiari, che avverrà sulla base di requisiti di merito e reddito, sarà condotta attraverso i dati ricavati dal sistema gestionale Esse3, impiegato per le procedure di iscrizione e immatricolazione a Unimore. Per il merito saranno considerati i Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti entro il 30 settembre dell’anno anno accademico di riferimento, mentre per il reddito è stabilita una soglia di accesso corrispondente ad un ISEE non superiore a 60.000,00 euro.

I benefici concessi vanno dal rimborso parziale dei contributi versati nell’anno accademico 2017/2018 al contributo proporzionale all’importo delle tasse per gli studenti già esonerati, e cioè da un massimo di 803,00 euro a un minimo di 535,00 euro (per la fascia ISEE compresa tra 45.000,00 e 60.000,00 euro), a forme di sostegno agli studi (materiale didattico, trasporto, ristorazione, accesso alla cultura) per consentire la realizzazione del successo formativo degli studenti con importi variabili da un massimo di 1.125,00 euro a un minimo di 750,00 euro e, infine, al riconoscimento economico per attività di tirocinio anche all’estero da svolgersi in collaborazione con imprese, enti, istituzioni cui vengono erogati importi variabili da 250,00 a 600,00 euro per quelli svolti all’estero.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla lettura del bando al link http://www.unimore.it/Bandi/StuTutorato.-html oppure ci si può rivolgere a servizi.studenti@unimore.it.