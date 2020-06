Violento scontro sulla Tangenziale di Vignola, deceduta una automobilista

Intorno alle 12.10 si è verificato un incidente dalle conseguenze drammatiche lungo la Circonvallazione Tangenziale Ovest di Mirandola. Tre auto si sono scontrate all'altezza dell'area di servizio Eni: un impatto molto violento a seguito del quale la conducente di una microcar ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti sanitari e medico del 118 di Vignola, ma ogni tentativo di rianimazione dell'automobilista - una donna di 46 anni - è stato vano.

Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, nel quale sono state coinvolti anche altri due conducenti, che non hanno riportato lesioni. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti.

La Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi, ha chiuso la tangenziale nel tratto compreso tra l'incrocio con via Per Castelvetro e l'incrocio con la Pieve, deviando il traffico su percorsi alternativi. Purtroppo la strada in questione, proprio in quel tratto dove la velocità è spesso molto sostenuta, è da lungo tempo teatro di incidenti frequenti e con conseguenze sempre molto gravi per automobilisti e motociclisti. Seguiranno aggiornamenti