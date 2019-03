Modena, una popolazione da record in quantità e qualità: perché?

Il servizio statistica del Comune di Modena ha recentemente pubblicato l’annuale report relativo alla situazione demografica modenese dell’anno appena concluso, dal titolo “La popolazione residente a Modena nel 2018”. Dall’analisi è emerso che la popolazione modenese risulta aumentata, arrivando il 31 dicembre 2018 a contare 168.307 unità. Osservando il fenomeno demografico in modo più ampio, si riscontra che negli ultimi 150 anni Modena ha triplicato abbondantemente i propri abitanti e la domanda che sorge spontanea è “Perché?”.

Senza considerare le superficiali considerazioni relative all’aumento dell’immigrazione che, seppur indubbiamente corrette, deviano l’attenzione su tematiche diverse dalla demografia, è necessario cambiare prospettiva. Modena, ambita meta di migrazioni da Italia ed estero nonché amata città da chi in essa è nato e cresciuto, è da sempre rinomata per l’abilità che ha ed ha avuto di distinguersi in ogni settore, economico e sociale.

Dall’indagine del servizio statistica emerge che il 12,7% della popolazione ha più di 74 anni: una prospettiva di vita che non tutti i cittadini del mondo possono vantare. Una buona parte degli anziani modenesi vive in completa autonomia, il 42% convive con altri anziani e solamente il 3% in apposite strutture. Merito di essere cresciuti ad aceto e tortellini? Non solo. Si pensi ai riconoscimenti che la ricerca modenese ha ottenuto in campo medico negli ultimi decenni o alle equipe specializzate di cui dispongono gli ospedali della città, da sempre motivo di orgoglio e speranza.

E se questo è possibile, il merito va anche all’Università di Modena e Reggio Emilia, che ogni anno accoglie studenti da tutto il mondo e “sforna” eccellenze. La percentuale di persone laureate a Modena sale infatti del 6% rispetto all’ultimo censimento e diminuisce notevolmente il numero di chi possiede solamente la licenza elementare. Una città di studiosi e di lavoratori quindi… forse troppo.

Il 57% delle persone che risiedono in centro storico conduce una vita da single: alla luce di questo dato, non è difficile pensare che la natalità sia sempre sul livello di crescita zero. 84.572 sono comunque le vere e proprie famiglie del comune, anche se sempre comunque non troppo numerose: in media le donne di cittadinanza italiana hanno 1,16 figli a testa, mentre solo il 12,3% dei nuclei familiari è composto da 5 o più componenti. Dato non troppo felice, che nasconde però un lato positivo: quello della figura della donna-lavoratrice, che si aggiunge e spesso coesiste a quella della donna-madre; frutto dell’emancipazione della figura femminile che Modena da sempre tutela.

Ci si stupisce dell’immigrazione… e chi non vorrebbe vivere in una città così?