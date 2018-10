Nuovi indirizzi per le scuole modenesi, al "Guarini" si studierà difesa del suolo e bioedilizia

Dal prossimo anno scolastico all'istituto tecnico "Guarini" di Modena si studieranno le tecniche di difesa del suolo contro il dissesto idrogeologico e la bioedilizia per il recupero e la riqualificazione dei fabbricati, anche attraverso l'impiego del legno nelle costruzioni. Queste materie saranno inserite all'interno dell'indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio. Le nuove articolazioni sono state approvate all'unanimità mercoledì 24 ottobre dal Consiglio provinciale.

La delibera prevede, inoltre, l'attivazione al professionale dell'istituto Ferrari di Maranello dell'indirizzo "Industria e artiginato per il Made in Italy" con lo studio della meccanica legata alla produzione che si aggiunge a quello della manutenzione. Analogo indirizzo è stato proposto per il Galilei a Mirandola e al Corni di Modena, per entrambi a partire però dall'anno scolastico 2020-2021, in vista dei regolamenti applicativi della riforma dell'istruzione professionale.

La Provincia, infine, intende avviare un confronto con la Regione per attivare l'indirizzo dedicato ai servizi per la sanità e l'assistenza sociale al Cavazzi di Pavullo e al Luosi di Mirandola.

Come ha sottolineato Emilia Muratori, consigliera provinciale con delega all'Istruzione, «l'avvio di questi nuovi indirizzi risponde alle esigenze delle scuole, dei ragazzi e del mondo del lavoro in continua evoluzione. Tutte le proposte scaturiscono dalle richieste delle scuole e quelle presentate sono state tutte accolte dalla Provincia, dopo un confronto con tutti i soggetti interessati. Le figure professionali nel campo della sanità e dell'assistenza sociale sono particolarmente richieste dal sistema dei servizi per l'assistenza agli anziani e disabili e su questo tema importante intendiamo confrontarci con la Regione».

Le proposte sull’offerta formativa alle superiori, infatti, saranno inviate alla Regione per il via libera definitivo previsto nelle prossime settimane.