Si rafforza il 118 in Appennino, un infermiere sul mezzo di soccorso anche a Polinago

Si rafforza ancora il sistema dell’Emergenza-urgenza nel Distretto di Pavullo, a vantaggio della sicurezza dei cittadini del Frignano. Dal 21 maggio sul mezzo di soccorso AVAP di stanza a Polinago salirà l’infermiere del 118. Un potenziamento dell’assistenza che, integrandosi col prezioso servizio del volontariato, accresce la professionalità dell’equipaggio e garantisce ai volontari un ulteriore contributo per la formazione continua. L’infermiere dell’Azienda USL sarà presente sul mezzo per un turno di 6 ore, dalle 8 alle 14, da lunedì a venerdì.

Grande soddisfazione, da parte della comunità di Polinago, per il raggiungimento di un obiettivo di rilevante importanza che dà un valore aggiunto alla qualità della vita sul territorio: “Grazie al lavoro sinergico di Regione Emilia Romagna e Azienda sanitaria – conferma l’amministrazione comunale – avremo una figura professionale che supporterà la già preziosissima ed indispensabile attività dei nostri volontari. La richiesta di tale servizio era stata manifestata in occasione dell’inaugurazione della nuova sede AVAP il 5 giugno 2016: un impegno preso, un impegno rispettato dall’Azienda USL di Modena”.

Non si ferma, dunque, il programma di potenziamento del sistema Emergenza-urgenza approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria che ha visto, in pochi mesi, l’attivazione dell’automedica h24 al Ps di Pavullo con sei infermieri in più (settembre 2017) e l’abilitazione al volo notturno delle elisuperfici di Palagano (agosto 2017), Pavullo (settembre 2017), Montese (aprile 2018), la programmazione di altre postazioni a Fanano, Fiumalbo, Pievepelago, Prignano, Serramazzoni e Zocca che saranno aperte entro l’anno, mentre per il 2019 arriveranno Frassinoro, Sestola e Montefiorino.