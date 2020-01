Si è insediato a Castelvetro in Consiglio Comunale dei Ragazzi

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Castelvetro c’è stato l’insediamento del nuovo “Consiglio comunale dei ragazzi”, con la proclamazione degli eletti e la nomina delle cariche. Sulla poltrona di sindaco dei ragazzi, Samuel Tate (classe 3aE), mentre il vicesindaco sarà Aurora Bonati (classe 3aC). Assessori sono stati nominati: la stessa Bonati ad ambiente ed ecologia; Alisea Vismara a scuola, cultura, spettacolo; Serena Rossi, che, insieme al sindaco Tate, si occuperà di giochi, sport e divertimento; Sara Manzini a solidarietà e salute; Riccardo Trentini alla sicurezza stradale e Beatrice Pelloni allo sviluppo del paese. Gli altri consiglieri comunali dei ragazzi sono: Elena Cavedoni, Laura De Antoni, Alice Gentilini, Giovanni Govi, Giacomo Lanciarini, Ilaria Magotti, Samuele Melloni e Samuele Zecchini.

Dopo la proclamazione i ragazzi eletti hanno presentato i programmi generali dei lavori per l’anno scolastico in corso. Numerose e interessanti le proposte emerse, qui in ordine sparso: l’organizzazione di una “fiera della scienza”, avviare lezioni di ginnastica acrobatica, scrivere la sceneggiatura di uno spettacolo teatrale, rendere più illuminate le ciclabili, creare gruppi volontari di cittadini per pulire il fiume, l’individuazione di una giornata da chiamare “pulisci ambiente” in cui tutti vanno a pulire un pezzo di territorio, educazione alla sicurezza stradale con incontri con la polizia municipale direttamente in classe, l’introduzione della pratica di nuovi sport a Castelvetro, la realizzazione di una palestra più grande per la ginnastica artistica, l’organizzazione di mercatini a frequenza fissa in centro storico e la creazione di nuovi parchi.