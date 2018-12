Installazione nuova PET-CT. Modifica provvisoria della mobilità al Policlinico di Modena

Martedì 18 dicembre, dalle 8.00 alle 14.00 verrà consegnata la nuova CT-PET presso il Servizio di Medicina Nucleare del Policlinico. L’apparecchiatura arriverà con un camion-gru che verrà collocato per tutto il periodo presso la Palazzina di Malattie Infettive (Ingresso 31), dove sarà, quindi, interdetto l’utilizzo di una porzione della rampa principale che consente di accedere alla Medicina Nucleare, Malattie Infettive, Medicina Post Acuzie, Laboratorio di Microbiologia e Virologia.

Il tratto di strada davanti all’Ingresso 31 sarà percorribile a senso unico alternato, grazie alla presenza in sede di movieri dedicati: non verrà quindi compromesso il raggiungimento del Centro Oncologico Modenese, della Palazzina di Pneumologia e della zona parcheggi. Per i trasporti di pazienti barellati o con ridotta mobilità, effettuati tramite ambulanza o mezzo privato, sarà possibile utilizzare ugualmente l’Ingresso 31 accedendo dalla rampa sul versante di uscita e percorrendola in entrambi i sensi, tramite la collaborazione del personale presente.

L’Ingresso rimane altresì utilizzabile da pazienti, visitatori e operatori che accedono autonomamente a piedi.