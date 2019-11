Intervento senza emotrasfusione all'Hesperia. Il chirurgo: “Nuovi stimoli grazie ai Testimoni di Geova"

“Ringrazio i Testimoni di Geova per questa opportunità che, da medico, ritengo possa costituire per me uno stimolo per raggiungere sempre nuovi traguardi nell’interesse dei malati”. Si è espresso così il professor Paolo Cimato dopo un riuscito intervento chirurgico all'aorta di un paziente 47enne testimone di Geova. Il paziente chiedeva di essere curato senza trasfusioni di sangue - come richiesto dal suo credo religioso - e, vista la complessità dell’intervento, aveva avuto difficoltà a trovare un centro disposto a rispettare la sua volontà.

Il professor Cimato, uno dei 5.000 medici italiani disposti a intervenire utilizzando tecniche alternative alle emotrasfusioni, lo ha preso subito in cura anche se, visto il tempo trascorso, gli era rimasto solo il 50% di possibilità di sopravvivenza. La lacerazione della più grande arteria dell’organismo infatti – dissecazione aortica – va trattata urgentemente e con estrema attenzione. “Bisognava utilizzare una tecnica meno convenzionale che riducesse i rischi di emorragia e la deplezione piastrinica e plasmatica” ha raccontato il professor Cimato. Dopo la sostituzione dell’aorta toracica e la plastica valvolare sono seguiti accurati trattamenti chirurgici per concludere l’intervento e chiudere il torace del paziente. “Dopo tre giorni il paziente si trovava in reparto - prosegue Cimato – con valori di emoglobina più che accettabili e così è cominciato il ritorno alla normalità”.

Per Cimato, le possibilità di intervenire senza trasfusioni rappresentano un’opportunità per rispettare la volontà del paziente di scegliere i trattamenti sanitari. Opportunità che andrebbe estesa a un maggior numero di persone: “Non nego che la possibilità di operare tali tipi di pazienti con tecniche non convenzionali possa essere uno stimolo e un orgoglio per un cardiochirurgo in attesa che un giorno tali semplificazioni e accorgimenti tecnici possano essere di aiuto a una popolazione sempre più ampia di pazienti anche non Testimoni di Geova”.

In Italia ogni anno vengono gestiti circa 16.000 ricoveri di pazienti testimoni di Geova e dei loro figli, senza l’utilizzo di emotrasfusioni. In diversi casi, la chirurgia senza sangue viene richiesta anche da chi non si professa testimone di Geova.