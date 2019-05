"La mia storia incredibile", Vasco si racconta senza filtri in tv

Un ragazzo di montagna, nato a Zocca, cresciuto in collegio. "Furono anni durissimi - dice - in città mi vedevano come uno diverso". Nasce così la rabbia che si trasforma in rock. Un'intervista-confessione che rivela gli aneddoti, le amicizie, i grandi amori che lo hanno profondamente cambiato. Fino all'incontro con Laura Schmidt, la donna della sua vita. Segreti e leggende dietro la nascita delle sue canzoni che, dice, "non sono per tutti, sono per gente stropicciata".

Alla vigilia del nuovo tour, Vasco Rossi racconta la sua incredibile storia a Tg2 Dossier. Il Tg2 è andato dietro le quinte delle prove del prossimo tour, realizzando un servizio a cura di Carola Carulli che andrà in onda oggi alle 23.35 su Rai2.

Nonostante 40 anni di palcoscenico , milioni di dischi venduti, la rockstar ha conservato la sua timidezza. "Non immaginavo nemmeno lontanamente che avrei fatto questo tipo di storia", racconta il Blasco svelando la sua "Storia incredibile"