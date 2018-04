Cavezzo, la piazzetta tra le vie Cavour e Gramsci intitolata alla Società Operaia "Cuore e Lavoro"

Domenica 22 aprile alle ore 10.00 la piazzetta presente tra via Gramsci e via Cavour sarà intitolata alla Società Operaia di Mutuo Soccorso "Cuore e Lavoro" di Cavezzo. All'iniziativa sarà presente il Sindaco Lisa Luppi e la manifestazione sarà accompagnata dalla musica della "Do Re Mi Banda" della Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" di Mirandola. La Società Operaia "Cuore e Lavoro" è presente sul territorio di Cavezzo dal 1876 e fa parte del gruppo delle 1500 società di mutuo soccorso presenti in Italia. Si tratta di un ente no profit che ha l'obiettivo di aiutare le persone in difficoltà.

"Ad oggi offriamo sostegno ai nostri soci ed a tutte quelle realtà che portano avanti i valori del volontariato e della solidarietà nei confronti dei bisognosi - spiega il Presidente della "Cuore e Lavoro" Guglielmo Pellacani - Di recente abbiamo istituito una borsa di studio che destiniamo a studenti cavezzesi che si sono particolarmente distinti in opere di solidarietà. Inoltre forniamo una piccola pensione ai nostri soci che hanno superato i 65 anni di età e che sono presenti nella nostra società da almeno dieci anni. Riteniamo che oggi sia molto importante trasmettere, soprattutto ai giovani, i valori che hanno sempre animato il nostro gruppo".

Nei giorni scorsi, nella piazzetta che sarà intitolata alla società, sono stati piantati otto alberelli che la "Cuore e Lavoro" ha donato al Comune per abbellire l'area.