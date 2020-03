Consegna dei farmaci ospedalieri: ecco tutte le informazioni per i cittadini

Sono funzionanti e aperti 8 dei 9 punti di erogazione diretta dei farmaci ai pazienti negli ospedali della provincia di Modena e alla Casa della Salute di Castelfranco, senza variazioni o riduzioni di orario. Rimane chiuso solo il punto di distribuzione presso l’ingresso 31 del Policlinico, essendo collocato all’interno del padiglione dove è presente il reparto Malattie infettive, e tutte le consegne di quel punto sono state spostate sull’ingresso 3.

Per rispondere alle misure straordinarie messe in campo per il contenimento del Covid-19, tuttavia, anche nei punti di distribuzioni diretta vengono applicate regole stringenti in linea con le normative ministeriali, per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori e regolamentare l'accesso al servizio.

In particolare, presso i Punti di distribuzione farmaci presenti all’interno delle strutture sanitarie sono stati regolamentati gli accessi ed è stato attivato un servizio di prenotazione delle terapie farmacologiche.

Le prenotazioni possono essere fatte telefonicamente, via fax o e-mail. I recapiti e le modalità di accesso di ciascuna sede sono consultabili sulla pagina dedicata del portale

Non sussistono problemi nella fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici, nonostante il periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Grazie alla collaborazione con i comuni e le associazioni di volontariato è stato organizzato un sistema di consegna di beni di prima necessità presso il domicilio che può includere anche i farmaci ospedalieri rivolto a pazienti fragili (immunodepressi, anziani soli, individui non autosufficienti o privi di supporto).

Modalità di prenotazione e ritiro dei pacchetti-terapia

Carpi – presso Ospedale, via G. Molinari, 2

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-16.00) per telefono al numero 339 5341139 (anche whatsapp) o al numero 059 659611, per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalecarpi@ausl.mo.it o per fax, al numero 059 3963749. Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione, dal lunedì al venerdì ore 14.00-16.00 presso uno sportello dedicato.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio per i comuni delle Terre d’Argine: tel. 059 4728738

Mirandola - presso Ospedale, via A. Fogazzaro, 6

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-16.00) per telefono al numero 0535 602266, per posta elettronica, all’indirizzo farmaciamir@ausl.mo.it oppure per fax, al numero 059 3963886

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio per i comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord consultare la pagina web

Castelfranco Emilia – presso Casa della Salute, piazzale G. Deledda

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-13.00) per telefono al numero 059 929279, per posta elettronica, all’indirizzo distribuzionefarmacicfe@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio per i comuni di Castelfranco e San Cesario tel. 339 7227158, per i comuni di Bastiglia, Bomporto, Ravarino e Nonantola tel. 334 1056909

Vignola - presso Ospedale, via papa Giovanni Paolo II

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9 .00-16.00) per telefono al numero 059 777812, per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalevignola@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio: tel. 339 5685531

Pavullo - presso Ospedale, via Suore S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 5

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-16.00) per telefono al numero 0536 29104, per posta elettronica, all’indirizzo farmaciaospedalepavullo@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Le modalità del ritiro del pacchetto-terapia potranno essere concordate con il farmacista.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio: tel. Sportello sociale Pavullo 0536 327591 oppure 3480196861

Baggiovara (Modena) – presso Ospedale, via P. Giardini, 1355

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 9.00-16.00) per telefono al numero 059 3961582, per fax, al numero 059 3963861 , per posta elettronica all’indirizzo farmacianocsae@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione e/o come da accordi con il farmacista, dal lunedì al venerdì ore 14.00-16.00 presso uno sportello dedicato.

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio nel comune di Modena: tel. 059 342424

Policlinico di Modena - ingresso 3, via del Pozzo, 71

Modalità di prenotazione (lun-ven ore 8.30-17.00)per telefono al numero 339 5340990 (anche whatsapp), per posta elettronica, all’indirizzo distribuzionediretta_poli@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione o come da accordi col farmacista, dal lunedì al venerdì ore 15.00-17.00 presso uno sportello dedicato (sportello del Servizio trasfusionale all’entrata dell’Ingresso 3, a destra)

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio nel comune di Modena: tel. 059 342424

Policlinico di Modena - ingresso 31

L’attività del punto distribuzione farmaci dell’ingresso 31 del Policlinico è stata spostata presso il punto distribuzione farmaci dell’ingresso 3.

Sassuolo – presso Ospedale, via F. Ruini, 2

Modalità di prenotazione (lun-ven 9.00-16.00)per telefono al numero 0536 846989 oppure 0536 846208, per posta elettronica, all’indirizzo distribuzionedirettasassuolo@ausl.mo.it

Indicare sempre un recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità. Ove possibile allegare la prescrizione dei farmaci.

Modalità di ritiro

Il pacchetto-terapia potrà essere ritirato a partire da 2 giorni dopo la prenotazione o come da accordi con il farmacista, dal lunedì al venerdì ore 14.30-16.00 presso uno sportello dedicato (n.1).

In collaborazione con i Comuni e le Associazioni di volontariato, è prevista la possibilità della consegna dei farmaci al domicilio del paziente. In particolare è prevista per situazioni quali: pazienti Covid positivi e/o in quarantena, pazienti fragili come ad es. anziani, immunodepressi, pluri-patologici senza appoggi o supporti per il ritiro dei farmaci.

Per informazioni sull’attivazione del servizio: tel. 0536 808784 oppure e-mail criperlepersone@crisassuolo.it

