IIS Fermo Corni e GN, un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e aziende

La città di Modena ospita per il secondo anno consecutivo il Festival della Cultura tecnica, un’iniziativa nata nel 2014 per promuovere l’istruzione e la formazione tecnica e scientifica ma anche per valorizzare l’arte del saper fare e le connessioni tra il fare e il pensare in tutte le possibili declinazioni.

È un’occasione importante per le scuole e le aziende del territorio al fine di aumentare la sinergia tra l’ambiente scolastico e il mondo del lavoro; ad esempio, l’IIS Fermo Corni di Modena partecipa insieme a GN, azienda informatica facente parte della realtà modenese da circa vent’anni che si occupa di sistemi di CRM, Marketing digitale ed è partner Google.

L’apertura all’innovazione tecnologica ha permesso all’Istituto modenese di essere e rimanere un punto di riferimento a livello nazionale per il rinnovamento del sistema scolastico.

Paolo Torricelli dice “Da anni collaboriamo con l’Istituto Fermo Corni di Modena con la modalità didattica dell’alternanza scuola-lavoro e il progetto Developer Week in cui gli studenti hanno la possibilità di sviluppare un loro prodotto software. Sono esperienze positive che hanno portato sempre dei risultati formativi interessanti per i ragazzi che hanno così la possibilità di confrontarsi su esigenze e problematiche aziendali reali. Per questo abbiamo aderito al progetto del Festival e arricchire così i momenti di confronto e scambio tra l’azienda e la scuola”.

Durante il Festival, in corso dal 17 ottobre al 18 dicembre, è previsto un ciclo di 4 incontri tra GN e gli studenti in cui si alternano momenti teorici ad attività pratiche di laboratorio in ambito tecnico-informatico. Il primo incontro, in programma il 29 ottobre, è dedicato alle tecnologie e metodologie alla base dei CRM presenti nelle aziende, a cui segue la parte di attività di laboratorio mercoledì 6 novembre. A seguire i successivi due incontri, previsti per il 12 e 20 novembre, nei quali vengono introdotti gli strumenti per analizzare l’efficacia dei propri applicativi web come siti web o app mobile. Nella sessione rivolta al laboratorio viene data la possibilità, agli studenti e ai docenti, di provare gli strumenti di Web Analytics. Tutti gli incontri si svolgono presso la Sala Auditorium dell’Istituto Corni di Modena.