Istituto Toniolo di Modena: partono le selezioni per il corso in Scienze dell’educazione

Sono aperte le iscrizioni per la prova di ingresso al Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, organizzato dall’Istituto “Giuseppe Toniolo” di Modena.

Il Corso, dopo un primo anno con piano di studi comune, si articola in due indirizzi, a scelta degli studenti: Educatore nei servizi socio-educativi ed Educatore nei servizi educativi per l’infanzia. Rivolto a studenti lavoratori con un diploma di scuola media superiore, il Corso prepara educatori con competenze socio-pedagogiche nel settore dell’educazione, della rieducazione e della formazione, per metterli in condizione di operare con una visione integrale della persona.

Il titolo di Laurea triennale conseguito presso l’Istituto, rilasciato dallo Stato Pontificio ma riconosciuto a pari titolo delle Università statali italiane, apre a possibilità di lavoro presso Cooperative Sociali e per l’iscrizione delle stesse agli Albi degli Enti Ausiliari. Consente inoltre di accedere, previa valutazione, ad altre Università per conseguire la Laurea Specialistica.

Quello che si avvierà il prossimo 28 settembre sarà il 7° anno del Corso. L’indirizzo per Educatore nei servizi socio-educativi è attivo fin dall’anno accademico 2013-2014 mentre l’indirizzo per Educatore nei servizi educativi per l’infanzia è stato introdotto per la prima volta nell’anno accademico appena concluso. Entrambi i percorsi di studio rispondono alle normative che regolamentano le professioni educative, entrambe aggiornate negli ultimi anni.

In totale ogni anno possono accedere al Corso, che è a numero chiuso, tra i 40 e i 50 studenti.

Una particolarità del Corso di Laurea organizzato dall’Istituto è l’orario delle lezioni, pensato proprio per venire incontro alle esigenze degli studenti-lavoratori. Gli incontri in aula con i docenti si svolgono infatti presso la sede dell’Istituto, in via Toniolo 125 a Modena, il sabato per l'intera giornata e, una o due volte al mese, il venerdì dalle 17.30 alle 20.45. La frequenza ai corsi è obbligatoria almeno per l'80% delle ore per disciplina.

Ad oggi sono stati 107 gli studenti laureati, 206 quelli iscritti nell’anno accademico 2018-2019. L’età media dei frequentanti è 33-35 anni, con una prevalenza femminile tra gli studenti. I 33 docenti del Corso sono professionisti che operano sia nel mondo accademico che in aree professionali attinenti.



Fino a mercoledì 28 agosto ci si può iscrivere alla prova orale di ingresso, che si terrà il 3 settembre.

Per la richiesta di accesso alla prova di selezione e le informazioni sulle modalità del suo svolgimento si può contattare la segreteria dell’Istituto 059-7112617 o visitare il sito dell’istituto