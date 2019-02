Istituto Vecchi-Tonelli, nuovi spazi e sfide di crescita

L’istituto superiore di studi musicali Vecchi – Tonelli può contare a Modena, in via Goldoni, nello stesso fabbricato della scuola, su di una nuova sede per gli uffici amministrativi, più spaziosa e dotata anche di una sala riunioni. Con il trasferimento degli uffici è stato possibile mettere a disposizione delle attività didattiche ulteriori quattro aule, tra le quali anche una al terzo piano con una capienza per una quarantina di studenti, in modo da rispondere all’aumento di iscrizioni alla fascia Accademica registrato negli ultimi anni: quest’anno gli studenti iscritti sono 634, ben 40 in più rispetto ai 594 dell’anno scorso.

In prospettiva, inoltre, con un’offerta formativa del settore caratterizzata dalla numerosità delle ore dei piani di studi e dalla parcellizzazione delle docenze, l’Istituto si sta attrezzando per la sfida della statizzazione. Nei giorni scorsi, infatti, il ministro Tria ha firmato i due decreti attuativi che stanziano le risorse e stabiliscono i criteri di un percorso che dovrebbe vedere dal gennaio 2021 tutto il personale, docente e amministrativo, definitivamente inserito nei ruoli dello Stato.

L’inaugurazione della nuova sede degli uffici, giovedì 14 febbraio, è stata l’occasione per fare il punto sul futuro dell’istituto con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il vicesindaco e assessore alla Cultura Gianpietro Cavazza, la presidente e il direttore dell’Istituto, Donatella Pieri e Antonio Giacometti. All’inaugurazione hanno partecipato anche i rappresentanti del Consiglio accademico e della consulta degli studenti, oltre, naturalmente, agli impiegati e ai funzionari dell’amministrazione. Presenti anche Raina Kabaivanska, docente della Masterclass annuale di canto, e il maestro Aldo Sisillo, direttore del Teatro comunale Luciano Pavarotti con il quale l’istituto Vecchi-Tonelli, nell’ambito del progetto “Modena città del Belcanto”, nel prossimo anno accademico svilupperà una serie di attività formative nel complesso del San Paolo, nei locali già utilizzati dall’ex Cubec e da Ert.

Si tratta delle attività formative previste dall’accordo di programma con il Comune di Modena (un analogo Accordo è stato definito anche con il Comune di Carpi) proprio nella prospettiva della statizzazione con l’obiettivo di garantire con il progetto di Scuola civica (a Modena al San Paolo, a Carpi in San Rocco) un livello alto di educazione musicale di base, con anche la novità di corsi serali per adulti, le orchestre dei bambini e dei ragazzi, direttamente riconducibili ai corsi strumentali, oltre a una sorta di “Orchestra del territorio”, aperta a tutti coloro che hanno maturato le competenze strumentali necessarie a svolgere l’attività. Insomma, pur con la riorganizzazione della docenza delle istituzioni Afam (Alta formazione artistica e musicale) prevista dal decreto ministeriale, che entrerà in vigore nel prossimo anno accademico, l’Istituto Vecchi-Tonelli continuerà a soddisfare le esigenze di alfabetizzazione musicale più generali, garantendo anche un cosiddetto curriculo verticale.

Nel frattempo, nella sede dell’Istituto, in via Goldoni, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dell’Auditorium che termineranno entro la primavera. Con un costo di 50 mila euro è prevista anche l’installazione di una nuova tenda in materiale ignifugo, oltre a un adeguato impianto di illuminazione con quattro nuovi fari a led e luci distinte tra palco e sala.

Sempre a piano terra dell’istituto, per risolvere un problema legato all'umidità, sono previste la realizzazione di un nuovo intonaco deumidificante, nuovi tinteggi e la sostituzione di una linea idrica. Rispondendo a una richiesta specifica, inoltre, si provvederà anche all'insonorizzazione di un'aula da realizzare con pannelli autoportanti e quindi completamente indipendenti dalle strutture murarie.