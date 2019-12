Verso Play 2020, t-shirt limited edition e abbonamento a prezzo ridotto

Si annuncia come l’edizione dei record a partire dallo spazio dedicato agli appassionati di gioco che, in occasione della dodicesima edizione di Play – Festival del Gioco, avranno a disposizione un’area di 25mila metri quadrati. Play, la più grande e frequentata manifestazione dedicata a tutte le possibili varianti del gioco - unica eccezione il gioco d’azzardo - in occasione dell’edizione 2020, in programma dal 3 al 5 aprile, cresce ulteriormente e aumenta le occasioni di divertimento adatte a tutti, dai più piccoli agli ultranovantenni, con un’attenzione speciale alle famiglie con bambini.

Per godere di tutto questo ben di dio ludico risparmiando, evitando le file, portandosi a casa anche l’esclusiva maglietta dell’evento, gli organizzatori, esclusivamente sino al 6 gennaio, hanno messo a punto una confezione regalo di Play, che in questi giorni può essere inserita nella più classica delle calze regalate, come da tradizione, in occasione dell’Epifania.

L’opzione più ricca comprende l’abbonamento alla tre giorni modenese e la t-shirt prodotta in tiratura limitata con la stampa del marchio di fabbrica di Play, la rappresentazione, assolutamente originale dei leggendari moongha rivisti dall’illustratore di fama internazionale Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, cui si aggiunge la scritta “I SURVIVED”. Dettagli, modalità di acquisto e opzioni si possono scoprire collegandosi al sito della manifestazione www.play-modena.it. C’è però tempo solo sino al 6 gennaio per approfittare dell’offerta.

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere con la collaborazione delle associazioni ludiche Club TreEmme, La Tana dei Goblin e Gilda del Grifone. Play - Festival del Gioco nell’ultima edizione ha registrato un’ulteriore crescita di visitatori; in tutto sono stati staccati 44 mila ingressi, il 10 per cento in più rispetto al 2018.