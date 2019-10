L'augurio del Comune di Castelfranco a Marco Baruffali, pronto per la trasferta a New York

Emozione in Comune a Castelfranco Emilia, dove in forma riservata il Sindaco Giovanni Gargano e l’Assessore alla Cultura Rita Barbieri, se pur presi dall’imminente Consiglio Comunale, hanno convocato Marco Baruffaldi per sostenerlo a nome della cittadinanza ed augurargli successo, per la sua performance che avverrà domenica 13 ottobre nel Festival Internazionale della Musica Italiana al Master Theatre di Brooklyn New York, fortemente voluto come ospite, da parte del Patron del Festival Mr. Tony Di Piazza.

Visibilmente commosso, Marco Baruffaldi ha ricevuto dei regali dall'Istituzione in espressione di gratitudine, per portare alto il nome di Castelfranco Emilia in ogni sua apparizione. Il Sindaco Giovanni Gargano ha dimostrato la perfetta conoscenza di tutte le attività di Marco Baruffaldi, sia quelle personali, artistiche e di divulgazione nelle scuole di tutta Italia, per insegnare a dire "stop al bullismo" e di essere vicini ai ragazzi diversamente abili.

Presente a questo incontro anche il Cav. Gianni Sandonà, Presidente della Onlus OGGI PER UN DOMANI, dedita a ragazzi Down ed Autistici, della quale Marco Baruffaldi è parte attiva, destinando spesso donazioni in favore di questa Onlus per aiutare ragazzi come lui.

