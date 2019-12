La Ghirlandina costruita con 8.000 mattoncini Lego arriva all'Ufficio Turistico

È alta 180 centimetri ed è formata da più di 8 mila pezzi, che sono stati assemblati in 8 mesi di lavoro dagli appassionati membri dell’associazione Mo.C.Bricks Aps. Si intitola “Ghirlandeina” l’opera progettata e realizzata in mattoncini Lego che è stata collocata all’interno dell’Ufficio Iat Informazione e accoglienza turistica del Comune di Modena, in piazza Grande 14, dove sarà esposta gratuitamente fino a lunedì 6 gennaio in accordo con il servizio comunale Promozione della città e Turismo.

In occasione dei 700 anni dal completamento della Ghirlandina, anche Mo.C.Bricks Aps riproducendo la Torre ha voluto celebrare il simbolo di Modena, con il Duomo romanico nel cuore del sito Unesco di piazza Grande, patrimonio dell’umanità.

“Il motore che ha spinto gli associati a cimentarsi nella costruzione di un’opera simile – spiegano gli appassionati di giochi di costruzioni con i classici mattoncini, riuniti nell’associazione dal 2017 - è lo spirito di appartenenza a questa città, alle sue tradizioni più solide e alla volontà di ‘ringraziare’ quei luoghi che tanto abbiamo frequentato ma che magari non abbiamo mai avuto modo di osservare nei dettagli.”

L’ufficio Iat, in piazza Grande 14, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18 (nei giorni festivi apertura alle 9.30 e chiusura alle 18). Chiuso a Natale il 25 dicembre.