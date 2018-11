I "Tortellini da passeggio" della Vetusta alla Street Food Battle su Italia 1

La seconda edizione del programma di Italia 1 "Street food battle", con lo chef Simone Rugiati e Ludovica Frasca, si è appena conclusa con la partecipazione di Vetusta Gastronomia su Ruote, che ha contaminato con i sapori modenesi la sfida gastronomica. Gli autori del programma hanno selezionato i 15 migliori food truck d'Italia, tra i quali appunto la Vetusta che è stata chiamata a rappresentare Modena portando il cavallo di battaglia dei "Tortellini da passeggio" che ha realizzato sul momento durante le riprese della trasmissione.

Lo Chef Simone Rugiati e lo Chef Marco Sacco - ospite della puntata a cui ha partecipato la Vetusta - hanno elogiato i piccolissimi e buonissimi tortellini, così come hanno più volte definito il food truck il più bello mai visto. Anche l'ex velina Ludovica Frasca è rimasta entusiasta e ha voluto provare a chiudere i tortellini insieme ai "maestri".

La Vetusta nasce da un'idea di Daniele Bordone e per la sua passione per la cucina, come spiega il proprietario: "Dopo quasi vent'anni di marketing e comunicazione per grandi brand locali ho trovato questo magnifico furgone dei gelati inglese del 1971 e l'ho fatto restaurare per portare in giro per l'Italia la cucina Modenese. Attualmente la Vetusta è una delle realtà street food più importanti d'Italia e da un anno si è specializzata -grazie a collaborazioni con altre aziende modenesi- nella realizzazione di eventi in stile vintage, come matrimoni ed eventi aziendali".

La cucina proposta è principalmente di derivazione Modenese rivisitata in chiave street food gourmet, come i tortellini da passeggio con crema di parmigiano e tartufo o il burger di cotechino (con cotechino di Modena igp piastrato, composta di fichi, maionese allo zenzero e tropea). In trasmissione ha partecipato anche Giulia Cassaro (definita scherzosamente il braccio armato di mattarello della Vetusta) di Punto e Pasta, il laboratorio artigiano di pasta fresca a Modena.