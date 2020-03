Dai rubinetti di casa esce il Lambrusco, succede a Castelvetro

Aprire il rubinetto di casa e veder scorrere Lambrusco. Può sembrare una battuta, ma è successo davvero questa mattina nella zona di Castelvetro di Modena, patria del Grasparossa. Non si è trattato di uno scherzo, bensì di un guasto occorso ai silos della Cantina Sociale Settecani, che ha avuto ripercussioni sulla rete idrica dell'omonima frazione. Il vino è finito nelle tubazioni dell'acquedotto e ha raggiunto le abitazioni.

Il Comune di Castelvetro ha spiegato: "Il guasto è già stato risolto e non vi sono più problemi alla rete in oggetto, rassicuriamo che si è trattato di una perdita di liquido alimentare (vino) non dannosa per l'organismo e priva di rischi sia igienici che sanitari".

Ovviamente quanto accaduto ha scatenato una certa ilarità fra i residenti e le battute si sono sprecate sui social network dove la notizia è rimbalzata.

Archiviate le risate, tuttavia, resta da chiarire come sia stato tecnicamente possibile che il liquido finisse nelle tubature pubbliche. Se lo chiedono i residenti, preoccupati per quella che si è dimostrata una "permeabilità" fin troppo facile delle tubazioni.