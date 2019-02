A 8 anni sogna di fare la "guardia forestale", premiata dai Carabinieri

Oggi i Carabinieri Forestali della Stazione di Montefiorino Maresciallo Iezzi Alessio e Carabiniere Scelto Recchia Flavio alla presenza del Maggiore Laura Guerrini del Gruppo Carabinieri Forestale di Modena hanno consegnato a Lara, bambina della classe terza della Scuola Elementare di Prignano sul Secchia un piccolo riconoscimento per le belle parole spese in una lettera in cui esprimeva la sua volontà di fare da grande la “guardia forestale” con la consegna del diploma di “forestale ad honorem”.

La consegna del diploma è avvenuta questa mattina nei locali della classe terza, a chiusura di un’attività di educazione ambientale svolta in questa scuola elementare con la collaborazione anche delle guardie ecologiche volontarie che ha visto protagonisti i bambini in un percorso di conoscenza dentro e fuori dalle aule didattiche.

Il progetto”Importanza del bosco e della sua salvaguardia” si è svolto in due giornate di cui una in aula e una in un’uscita didattica all’esterno attraverso le quali i bambini hanno potuto toccare con mano le nozioni acquisite in aula. Far conoscere il territorio, essere presenti ed educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente sono tra i messaggi più importanti che devono essere veicolati tramite queste iniziative

La piccola Lara e i suoi compagni di classe rappresentano il risultato raggiunto ovvero che l’educazione all’ambiente, alla sua conoscenza e alla sua tutela sono ancora un tema di grande interesse per le nuove generazioni.