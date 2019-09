Seconda domenica di pedonalizzazione sperimentale per largo Sant'Agostino

Anche domenica 29 settembre largo Sant’Agostino diventerà pedonale dalle 10 alle 19 per la seconda giornata di sperimentazione di chiusura alle auto che cade in coincidenza con Modena smart life. Il piazzale antistante il Palazzo dei musei sarà dunque aperto solo a pedoni e ciclisti e chiuso al traffico: saranno vietate la sosta e la circolazione, come indicato da appositi segnali, mentre resterà percorribile la parte di via Emilia centro che lo costeggia e dove si trovano i posti auto per i disabili.

La pedonalizzazione graduale di piazze e strade, in particolare del centro storico, è prevista dal Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile e in linea con il Pair, il Piano per la qualità dell’aria della Regione.

I Musei civici e la Gipsoteca Giuseppe Graziosi, che affacciano su largo Sant’Agostino, sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Si possono visitare anche la mostra “Storie d’Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico” e l’installazione “Faccia a faccia con la mummia”, le mostre “Oscar Sorgato. Tenera è la luce. Un protagonista del chiarismo”, che racconta la vicenda artistica e umana del pittore di origini modenesi Oscar Sorgato e “Fiori vintage. Abiti e accessori 1920-1980” che declina il tema dei fiori attraverso la moda del Novecento.

Aperto, dalle 9.30 alle 19.30, anche Ago che propone le visite guidate, che comprendono anche la chiesa di Sant’Agostino, e ospita per tutta la giornata eventi compresi nel programma di Modena smart life e di Modena 29 settembre.