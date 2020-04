Lauree online, arriva la corona d'alloro per altri 213 studenti Unimore

Mentre prosegue l’impegno di Unimore nell’erogazione a distanza delle attività didattiche perché studenti e studentesse possano proseguire senza rallentamenti i loro percorsi di studio, il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane porta al traguardo ben 213 laureandi che avranno l’opportunità, a seguito del concorso straordinario previsto, di entrare immediatamente nelle istituzioni educative e nelle scuole.

Le sessioni di laurea si tengono online in due giorni di lavoro, tra discussione di tesi e proclamazioni, che si svolgeranno mercoledì 15 e giovedì 16 aprile con un impegno straordinario di tutto il Dipartimento che vedrà coinvolti oltre 50 docenti che compongono le 5 commissioni previste, inoltre 10 tutor didattici e 2 rappresentanti ministeriali.

Commissioni e studenti saranno tutti quanti collegati da remoto.

“Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane – dichiara il suo Direttore, prof. Alberto Melloni - ha subito, come tutta Italia, la rottura del lavoro in comune causato dalla pandemia da Covid-19 e ha cercato di adottare tutte le misure per mitigare il danno umano e formativo di questo momento. L’erogazione temporanea di lezioni ed esami via web è stata assunta con questo fine e così pure la decisione di non interrompere il flusso degli esami di laurea che si svolgeranno via web: così che a nessuno manchi la possibilità di completare il proprio percorso di studi per tempo. Per garantire uno svolgimento regolare ed efficace delle sedute il Dipartimento ha utilizzato piattaforme che diano il massimo possibile di affidabilità e conta sulla disponibilità di tutti i colleghi e il personale perché questa esperienza anomala e drammatica possa dare alle scuole che si preparano al concorso straordinario e alle istituzioni educative che dovranno affrontare le conseguenze di questa prolungata quarantena figure preparate e dedicate”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dei 213 laureandi del dipartimento, 140 sono lauree triennali (83 a Scienze dell'Educazione e 57 a Scienze e Tecniche Psicologiche) e 73 lauree magistrali (42 a Scienze Pedagogiche e 31 a Scienze della Formazione Primaria).