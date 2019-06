Lavori di ripristino dell'asfalto, cantieri in via Vignolese e strada Morane

Proseguono i lavori di riqualificazione del suolo pubblico in città a cura del Comune di Modena. Da lunedì 17 giugno sarà via Morane, nel tratto dalla Nuova Estense a via Liguria, ad essere interessata da lavori di riasfaltatura, mentre da mercoledì 19 giugno le attività proseguiranno su via Vignolese, nel tratto tra via Campi e via Zamenhof.

L’intervento, che salvo maltempo dovrebbe concludersi entro la settimana, comporterà in entrambi i casi un restringimento della carreggiata stradale e l’occasionale istituzione di senso unico alternato. I lavori consisteranno nella fresatura e posa di nuovo tappeto d’usura.