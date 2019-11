Lavori all'asfalto e nuovi guardrail, cantieri sulla Tangenziale e sulle provinciali

Proseguono i lavori di manutenzione della pavimentazione sulla Tangenziale Nord di Modena a cura di Anas. Per consentire gli interventi, sono attive limitazioni provvisorie al traffico, nella fascia oraria tra le ore 9:00 e le 17:00.

Nel dettaglio, in direzione Bologna fino al 29 novembre sono stati istituiti restringimenti in tratti saltuari tra l'uscita 9 (Sacca) e l'uscita di Baggiovara con chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso. Contestualmente, la stessa limitazione nelle medesime modalità, interesserà anche la carreggiata in direzione Sassuolo tra lo svincolo con la Canaletto (via Lamamora) e l'uscita 15 (Modena Nord)

Inoltre, per consentire l’istallazione della barriera antirumore da parte del Comune di Modena, dal 17 al 31 novembre, la carreggiata in direzione Bologna subirà un ulteriore restringimento di un centinaio id metri in zona San Cataldo.

Lunedì 18 novembre inizieranno anche i lavori di manutenzione su diverse strade di pianura della rete provinciale, per consentire l’installazione di barriere guardrail a protezione dei canali irrigui a bordo carreggiata. In particolare si interverrà su diversi tratti delle strade provinciali 2 Panaria Bassa, 7 delle Valli e 413 Romana e verrà istituito a un senso unico alternato regolato da semaforo, che sarà in funzione dalle 7.30 alle 17.00 per tutta la durata dei lavori.