Lavori in via Tre Febbraio, strada chiusa e cambio della Ztl

Martedì 17 settembre, dalle 9 alle 18, via Tre Febbraio sarà interessata da lavori di asfaltatura. L’intervento, che rientra nell’appalto della Manutenzione straordinaria della viabilità, comporterà la sospensione della circolazione da corso Cavour a piazza Roma, il divieto di sosta nello stesso tratto dalle 8 alle 19, la chiusura dell’accesso in piazza Roma da via dei Lovoleti (quest’ultima rimarrà aperta durante i lavori ai soli residenti) e lo spostamento dell'accesso alla zona Ztl in via Sgarzeria, che sarà per l'occasione riaperta al traffico.

I lavori vengono svolti in concomitanza della tolta tensione di Seta e quindi della sospensione del transito dei mezzi pubblici in quel tratto.