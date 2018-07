Via Nonantolana, in piena attività il cantiere per la nuova sede del Sert

Procedono "a pieno ritmo" i lavori per la realizzazione della nuova sede del Sert-Dipendenze patologiche in via Nonantolana a Modena, dice l'Ausl. Dopo la consegna del cantiere e l'abbattimento dell'edificio pericolante che occupava l'area, si è dato avvio alle opere di costruzione dell'atteso nuovo stabile, di cui si è parlato spesso in Consiglio comunale e non solo.

Sono state completate le opere di fondazione della struttura, in cui confluiranno i servizi attualmente attivi in via Sgarzeria, non senza disagi, "superando cosi' le difficoltà legate all'attuale sede. La durata complessiva dei lavori è stimata pari a 18 mesi, con termine previsto per la fine di settembre 2019.

L'edificio, di 750 metri quadrati su 2.650 mq complessivi di terreno, dopo il diritto di superficie ceduto dal Comune all'Ausl consentirà di mantenere intorno al Sert diverse aree verdi. "All'interno della sede gli operatori disporranno di spazi piu' ampi ed adeguati alle attività", di tipo sia riabilitativo sia occupazionale, con "una positiva ricaduta sulla qualità delle cure", continua l'azienda sanitaria nel suo aggiornamento confermando di voler migliorare "anche l'accessibilità", grazie allo sviluppo su un unico piano, cosi' come la sicurezza di ambienti e operatori.

Commenta allora l'assessore comunale Giuliana Urbelli: "Il trasferimento del Sert da via Sgarzeria, un edificio storico non più adeguato, è atteso ormai da anni e la nuova sede del Servizio dipendenze patologiche rappresenterà il contesto piu' idoneo per offrire a professionisti e pazienti un moderno servizio con attività rivolte anche alla sfera riabilitativa e alle nuove dipendenze".

