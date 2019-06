Riprendono i lavori per i chioschi del parco, strutture pronte entro fine estate

Dopo la lunga inattività dovuta alle vicende giudiziarie e ad un periodo in cui il progetto è stato parzialmente ripensato e nuovamente concordato tra Amministrazione e privati, in questi giorni sono ripresi i lavori edili presso i tre chioschi del parco delle Rimembranze. Nelle tre strutture, di cui era stata completata di fatto solo la struttura portante, sono ora al lavoro gli operai che dovranno terminarne la costruzione. In uno di questi, Bobotti, le fasi sono già abbastanza avanzate (in foto), tanto da poter fornire meglio un'idea di come si presenteranno gli edifici una volta ultimati.

Ancora non c'è una data certa per la fine dei lavori, che tuttavia potrebbero consentire l'apertura dei chioschi - oltre a Bobotti vi sono l'ex Tosco e Bar Elio - già nella seconda parte dell'estate 2019.

Nel frattempo il Parco delle Mura sarà oggetto di una pulizia e sistemazione straordinaria per essere pienamente fruibile ai cittadini per la stagione estiva. Da sabato 15 giugno volontari iscritti all’Albo cittadino “Io partecipo” e delle associazioni di volontariato del verde, migranti seguiti dal Centro stranieri, insieme al chiosco Bobotti (in accordo con altri chioscai) daranno inizio all’intervento di pulizia coordinato dal settore Lavori Pubblici del Comune di Modena. L’attività sarà supportata da Hera per lo smaltimento dei rifiuti.

I lavori, che interesseranno l’intero parco e avranno una durata di 3-4 giorni, consisteranno nella pulizia e raccolta di fogliame e di rifiuti solidi urbani. Da lunedì è inoltre previsto lo sfalcio del verde con decespugliatori, che proseguirà i giorni successivi con mezzi più pesanti. Nel corso dell’estate si procederà invece alla manutenzione delle alberature con la rimozione di eventuali rami in condizioni di criticità.