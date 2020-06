Lavori in corso Canalchiaro, circolazione sospesa per oltre un mese

Per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione della pavimentazione di corso Canalchiaro, nel tratto tra l’incrocio con via Bonacorsa e corso Duomo sarà completamente sospesa la circolazione da lunedì 22 giugno fino al 3 agosto. Per i mezzi pubblici sarà previsto un percorso alternativo e i filobus saranno sostituiti temporaneamente da autobus. Verrà invece garantito il passaggio di pedoni e ciclisti con bici a mano sul marciapiede.

Su corso Canalchiaro, nel tratto interessato dai lavori, sarà vietata la sosta su ambo i lati e saranno spostati due stalli di sosta riservati a veicoli al servizio di persone disabili. Sosta vietata anche in via Selmi su entrambi i lati da via Trivellari e via Cervetta e in via Bonacorsa dal civico 33 a via Carteria.

Da via Emilia centro sarà vietata la svolta su corso Duomo eccetto residenti o diretti ai passi carrai e in corso Canalchiaro il traffico sarà deviato nelle vie precedenti all’area di cantiere.

Su via Bonacorsa e su via Cervetta è previsto un senso unico alternato con precedenza ai veicoli che percorrono già la strada. In via Trivellari sarà invertito il senso di marcia, mentre in via Selmi, nel tratto tra via Trivellari e via Cervetta è in programma un doppio senso di circolazione. Su tutte le strade interessate ci sarà un limite massimo di velocità di 10 chilometri orari.