Interventi agli impianti elettrici, il Palazzo Comunale chiude ai turisti

Nella giornata di domenica 11 novembre, a causa di indispensabili e improrogabili lavori elettrici all’edificio che ospita il Municipio, il Palazzo Comunale di piazza Grande rimarrà chiuso al pubblico.

Domenica, quindi, non sarà possibile effettuare le visite guidate in Acetaia Comunale; sarà rinviata a gennaio, in data da stabilire, la visita guidata in programma “Sale storiche kids. Una visita curiosa”; non saranno visitabili le Sale storiche e, a piano terra sotto i portici, resterà chiuso al pubblico lo Iat (Ufficio Informazioni e accoglienza turistica) di piazza Grande 14.

Per informazioni turistiche ci si può rivolgere al punto informativo davanti alla stazione dei treni in piazza Dante, aperto dalle 8.30 alle 13, tel. 059 211529.

Nel sito Unesco di piazza Grande sono comunque visitabili il Duomo romanico, ingresso libero dalle 7 alle 19 salvo durante lo svolgimento delle funzioni religiose; la Torre Ghirlandina, dalle 9.30 alle 17.30 a orario continuato (ingresso intero 3 euro fino a mezz’ora prima della chiusura); i Musei del Duomo in via Lanfranco di fianco alla Ghirlandina, aperti dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ingresso intero 4 euro fino a mezz’ora prima della chiusura).