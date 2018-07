Le Poste di Savignano chiudono per lavori, in funzione l'ufficio mobile

Poste Italiane comunica che dal 23 al 28 luglio l’ufficio postale di Savignano sul Panaro sarà interessato da lavori di manutenzione finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza. Per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, per il periodo dei lavori, è stata collocata una struttura mobile nel piazzale antistante l’ufficio di Largo Alberto Braglia, per l’erogazione di tutti i servizi che osserva il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Il rinnovato ufficio postale di Savignano sul Panaro riaprirà al pubblico lunedì 30 luglio.